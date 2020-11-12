Калуга, 12 ноября, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Свыше 1410 обращений, связанных с оказанием финансовых услуг, поступило в Банк России от жителей Калужской области с начала 2020 года. Большинство жалоб (65% от общего числа обращений) относятся к деятельности кредитных организаций — 917. Самые распространенные жалобы связаны с потребительским кредитованием — 361, ипотекой — около 170 жалоб, банковскими картами и банкоматами — 66 обращений, кредитованием юридических лиц — 36. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество жалоб на потребительское кредитование выросло практически в два раза, ипотечное — в 2,2 раза. Об этом 12 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Основной прирост жалоб был отмечен в апреле-июле 2020 года за счёт вопросов, возникших из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции (реструктуризации кредитов) — жители региона сообщали трудностях с погашением кредитов. Однако к августу количество таких жалоб начало снижаться — как за счет сокращения количества заявлений о реструктуризации, так и благодаря мерам Банка России по защите потребителей финансовых услуг и разъяснениям порядка использования кредитных каникул. Между тем, жители области продолжают жаловаться на навязывание дополнительных услуг при заключении кредитного договора. За 9 месяцев 2020 года поступило 21 обращение. Нередки случаи, когда в типовой договор включены пункты о дополнительных сервисах, а от имени клиента заранее проставлено согласие с этим.

«По закону о защите прав потребителей клиенты могут не соглашаться на дополнительные услуги при заключении кредитного договора (за исключением страхования недвижимости при оформлении ипотеки), и при этом право на кредит они не потеряют. Даже если клиент уже согласился и оплатил страховки, юридические консультации или другие услуги, он вправе от них отказаться в любое время», — сказала Ирина Карлаш.

В последнее время в регионе возросло количество жалоб на микрофинансовые организации (МФО). Их стало в два раза больше по сравнению с 2019 годом (в январе-сентябре 21 020 года таких жалоб поступило 192 против 95 годом ранее). Одна из причин — рост жалоб, связанных с совершением действий, направленных на возврат микрозайма. В этой связи регулятор напоминает калужанам, что при заключении договора заемщик имеет право запретить кредитору передавать его долг третьим лицам. И это не должно влиять на возможность заключения договора займа. Более того, гражданин имеет право взять договор домой и ознакомиться с ним в спокойной обстановке. На это законодательство выделяет пять рабочих дней, в течение которых гражданин может, в том числе принять решение о запрете уступки прав (требований) на его задолженность.