Сыктывкар, 12 ноября, 2020, 16:48 — ИА Регнум. В Коми отчитались о стопроцентном исполнении годового плана по лесовосстановлению.

Лобачев Владимир Посадка деревьев

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, работы по лесовосстановлению выполнены на площади 52 000 гектаров, в том числе искусственное лесовосстановление проведено на 3116,5 га, естественное — на 48 787,81 га, комбинированное — на 118,8 га.

Напомним, в 2019 году регион заготовил 618,7 кг семян, которых хватит для высева в питомниках на несколько лет.