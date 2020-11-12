Санкт-Петербург, 12 ноября, 2020, 16:54 — ИА Регнум. Беспрецедентное для сферы туризма решение о запуске по всей стране механизма электронных виз для иностранцев поможет Санкт-Петербургу стать мостом между Россией и миром. Об этом заявил глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Иностранные туристы в Петербурге до пандемии

Он указал, что предпосылкой решения, о котором стало известно накануне, стал успешный эксперимент с использованием е-виз в Петербурге и Ленобласти, пришедшийся на осень 2019 года.

«Петербург является одним из ведущих туристских направлений мира. Город готов предложить гостям всесезонный отдых: туристы смогут найти себе занятие по душе и летом и зимой. Наш город является своего рода мостом между Россией и миром, отсюда начинаются маршруты «Серебряное ожерелье России», речные круизы «Русский север», «Золотое Кольцо — Москва» и многие другие. Благодаря вступлению в силу единой электронной визы все эти маршруты доступны в течение 16 дней возможного пребывания в нашей стране», — заметил Корнеев.

По его словам, теперь главная задача — провести серьезную информационную кампанию, чтобы рассказать о возможностях е-визы и о Петербурге в 52 странах, из которых граждане смогут прибывать в Северную столицу по упрощенной визовой схеме.

Напомним, единая электронная виза в России вводится с 2021 года. Постановление о порядке её оформления утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Оформить визу можно будет на специально созданном сайте Министерства иностранных дел, а также при помощи мобильного приложения.

Получить визу можно для туристских, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия, иностранному гражданину не потребуется. Достаточно будет заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере 40 долларов и дождаться уведомления.

Срок оформления не должен превысить четырех дней. Виза же будет действовать в течение 60 дней с момента получения. Находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. При пересечении границы с Россией иностранцу нужно будет показать распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.

Информационная кампания Петербурга будет проходить в несколько этапов, уточнил Сергей Корнеев. Это позволит организациям туристской сферы и потенциальным путешественникам 52 стран заранее ознакомиться с новыми возможностями Петербурга и учесть наличие единой электронной визы в планировании продаж и поездок к тому моменту, когда страны активно начнут открывать границы для международного туризма.

«Мы должны успеть принять участие в распределении туристских потоков к моменту ослабления пандемии», — добавил глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

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В список стран, граждане которых смогут воспользоваться электронной визой в 2021 году, входят: Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Китай (включая Тайвань), Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембур г, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.