Минск, 12 ноября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Ценные указания по ведению сельского хозяйства в нынешний период, чтобы не «кувыркаться весной» дал 12 ноября Александр Лукашенко, принимая с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко и зампреда правительства Александра Cубботина. По его словам, списания долгов аграриям не будет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Как мы и договаривались, к 15 ноября все работы по уборке урожая надо закончить. Если останутся какие-то хвосты по кукурузному зерну или сахарной свекле, то желательно 15-го завершить уборку этих культур», — распорядился Лукашенко.

Комментируя вопрос долгов агросектора, он сказал: «Я понимаю, что очень даже непросто. Селу всегда было непросто, и за рубежом оказывается серьезная поддержка сельхозпредприятиям, фермерам. Мы также, насколько можем, поддерживаем сельское хозяйство. Но как у нас обстоят дела с финансами? Те кредиты, которые брало село, надо возвращать. Тем более что такая возможность сегодня есть — рассчитаться с банками, бюджетом по долгам».

Лукашенко также затронул тему сохранности урожая и поставки продукции в магазины. При этом он поинтересовался, почему «цены начинают скакать».

Зашла также речь о проблемах сельского хозяйства Витебской области. Лукашенко напомнил, что там было создано несколько интеграционных структур по переработке сельскохозяйственного сырья. По его словам, «они будут заниматься переработкой того, что отдадут колхозы, совхозы и фермеры».

При обсуждении этого блока вопросов он поинтересовался: «То есть в колхозах и совхозах дополнительный объем, прибавка сельхозпродукции выше, чем у фермеров?».

На это, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, глава Минссельхозпрода ответил: сельхозпредприятия продемонстрировали больший рост — 106,7% к уровню прошлого года по сравнению с 96% в личных подсобных хозяйствах.

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