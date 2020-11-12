Архангельск, 12 ноября, 2020, 16:15 — ИА Регнум. В Архангельской области за последние сутки было выявлено 339 носителей коронавируса SARS-CoV-2. Лидером по числу зараженных снова стал областной центр. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, инфекцию выявили у 113 жителей Архангельска, у 58 жителей Котласского района, у 49 северодвинцев. Среди районов области лидер по суточному приросту — Приморский район, там коронавирус подтвердили еще у 16 человек.

С начала пандемии в Архангельской области коронавирусной инфекцией переболели 16 402 человека, 356 — скончались от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за тяжелой эпидобстановки архангельские власти рассматривают возможность ужесточения антиковидного режима.