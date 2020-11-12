Севастополь, 12 ноября, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между правительством Севастополя, автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Севастопольским государственным университетом подписано 12 ноября в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Документ подписали губернатор Севастополя Михаил Развожаев, генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева и ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.

Sev.gov.ru Правительство Севастополя, СевГУ и АСИ заключили соглашение

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Соглашение направлено на ресурсную региональную поддержку вуза по взаимодействию с обществом, вовлеченности в жизнь региона и страны, развитию социальной ответственности.

«Соглашение с АСИ очень важно в плане тех компетенций, которые оно может дать университету, студенческому сообществу и городу. Университет — это точка развития инфраструктуры, городской среды, как раз то место, где должен быть мягкий инвестиционный климат, на котором специализируется агентство и должны использоваться его лучшие практики», — сказал Михаил Развожаев.

В рамках соглашения стороны договорились совместно заниматься продвижением и реализацией внутренних и внешних проектов, развитием предпринимательства, в том числе молодежного, привлечением предприятий малого и среднего бизнеса к реализации проектов, проведением совместных образовательных семинаров и стратегических сессий.

Светлана Чупшева отметила, что участие СевГУ в рынке Национальной технологической инициативы «Маринет» позволит стать вузу базой в апробации и пилотировании технологий в рамках этого проекта. В вузе открыт институт НТИ и действует магистратура «Инновационное судостроение (Маринет)».