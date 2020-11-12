Сан-Матео, США, 12 ноября, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Как оказалось, игры из сборника PS Plus Collection можно запустить на PlayStation 4. Об этом 12 ноября сообщает пользователь reddit с ником sween64.

PS Plus Collection

Однако для этого их сначала нужно активировать при помощи консоли PlayStation 5. После этого на PlayStation 4 они появятся в библиотеке сервиса PS Plus.

Напомним, PS Plus Collection — это сборник из 20 популярных игр, доступных для обладателей консоли PS5. В него входят такие хиты как: Bloodborne, Resident Evil 7, Persona 5 и др.