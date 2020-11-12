Ханты-Мансийск, 12 ноября, 2020, 16:08 — ИА Регнум. В Тюменской области, Югре и Ямале объём выдачи ипотечных кредитов в III квартале увеличился на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Многоэтажный дом

В Югре прирост выдачи ипотечных займов составляет 90%. Более всего ипотечных кредитов выдано жителям Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов — более 21 тысяч на 56 млрд рублей.

Значительному спросу способствовала реализация различных льготных государственных программ для приобретения жилья в кредит, отмечают в Банке России. Средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях в сентябре составила в Югре 7,6% годовых, на Ямале — 7,4%, в Тюменской области — 7,2%.