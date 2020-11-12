В сирийской Ракке ракетами обстрелян лагерь «Хезболлы»
Ракка, Сирия, 12 ноября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Военный лагерь милиции «Хезболлы» подвергся ракетной атаке в сирийской провинции Ракка, передаёт 12 ноября Al-Hadath.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВВС Израиля
Предположительно, обстрел вёлся со стороны ВВС Израиля. Военная база находится в пустынной местности Маадан-Атик, о пострадавших в результате атаки не сообщается.
Отмечается, что в минувшем месяце ВВС Израиля атаковали шиитов также на Голанских высотах.