Ракка, Сирия, 12 ноября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Военный лагерь милиции «Хезболлы» подвергся ракетной атаке в сирийской провинции Ракка, передаёт 12 ноября Al-Hadath.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Израиля

Предположительно, обстрел вёлся со стороны ВВС Израиля. Военная база находится в пустынной местности Маадан-Атик, о пострадавших в результате атаки не сообщается.

Отмечается, что в минувшем месяце ВВС Израиля атаковали шиитов также на Голанских высотах.