Москва, 12 ноября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Цены на нефть с утра 12 ноября растут после вчерашней вечерней коррекции, но довольно вяло, в основном это можно сказать только о росте сорта Brent, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Ближе к вечеру цена сорта Brent выросла на 0,14%, до $44,03 за баррель, а цена марки WTI стоит на месте, закрепившись на уровне в $41,80 за баррель.

ОПЕК в ежемесячном докладе ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 и 2021 годах на 300 тыс. баррелей в сутки.

Появляются опасения относительно избытка нефти на рынке после победных сообщений из Ливии об увеличении добычи к началу ноября до 1,2 млн баррелей в сутки.

Достигнутый вчера ценой Brent уровень выше $45 за баррель удержать не удалось, но ещё возможен новый поход на этот ценовой уровень.

На сегодня по цене Brent ожидается коридор $43,90−44,50 за баррель», — полагает эксперт.

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