Уфа, 12 ноября, 2020, 16:06 — ИА Регнум. Средний размер платы за детский сад с 1 января 2021 года увеличится в Башкирии. Соответствующий приказ регионального министерства образования и науки опубликован 12 ноября на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

Согласно опубликованному документу, средний размер родительской платы за уход и присмотр за детьми в государственных и муниципальных детских садах будет составлять 1749,16 рубля в месяц.

Напомним, что с 1 января текущего года эта оплата составляла 1677 рублей в месяц. Родители могут получить компенсацию платы за детский сад. В случае, если это детское учреждение посещает один ребенок, сумма компенсации составит 20 процентов от суммы оплаты, если двое детей — 50%, трое и более ребятишек — 70%.