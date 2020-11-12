Москва, 12 ноября, 2020, 15:53 — ИА Регнум. На дневной сессии 12 ноября рубль торгуется в плюсе против своих конкурентов. заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Курс доллара снизился на 0,48%, до 76,77 руб. на фоне общего ослабления американской валюты и повышенного спроса на рисковые активы.

Российские фондовые индексы растут, что также позитивно сказывается на национальной валюте. Индекс Московской биржи вырос на 0,05%, до 3016,60, индекс РТС — на 0,23%, до 1236,69.

Дополнительную поддержку рубль получается от повышения цен на нефть. Баррель Brent подорожал на 0,50%, до $43,95. Спрос на рисковые активы есть.

Нефть и турецкая лира дорожают. Рублю открыта дорога к уровню 76 рублей за доллар США. Укрепление его будет сдерживать пандемия», — считает эксперт.

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