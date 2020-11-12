Москва, 13 ноября, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий автомобилистам ночью ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, разработали депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

Поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагается зафиксировать, что водитель транспортного средства не привлекается к административной ответственности за проезд по выделенным полосам в случае движения транспортного средства с 23 часов до 6 часов, а также в случае проведения на полосе движения транспортного средства ремонтных или уборочных работ, необходимости объезда препятствия, сообщил в своем ТГ-канале один из авторов инициативы Нилов.

Законопроект направлен в правительство РФ для получения официального отзыва. После этого он будет внесен в нижнюю палату парламента.

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД,) по выделенной полосе могут двигаться рейсовые автобусы, троллейбусы, а также школьные автобусы, маршрутные и легковые такси и велосипедисты. Другим транспортным средствам разрешается временно заезжать на выделенную полосу для перестроения, посадки и высадки пассажиров, но только в случае, когда выделенная полоса отделена от остальной проезжей части прерывистой линией разметки и при этом не создаются помехи для общественного транспорта. Штраф за нарушение составляет 3 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве с 7 ноября действует полный запрет на езду частного автотранспорта по выделенным полосам.