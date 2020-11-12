Москва, 12 ноября, 2020, 15:43 — ИА Регнум. В США начинается новый этап борьбы за кресло главы государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

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»Сейчас, насколько я могу судить, начат новый этап борьбы. А именно пошли наконец-то иски в Верховный суд. До того было множество промежуточных этапов. Были иски в суды городов и штатов. Причем часть этих исков сработала. Например, в Джорджии признали необходимость пересчета всех голосов. В Пенсильвании отделяют от общей массы бюллетени, присланные по почте после третьего ноября, но еще не включенные в общий подсчет, и их будут пересчитывать, — отметил Вассерман. — Теперь пошли иски в Верховный суд по делам подсчета в тех штатах, которые не среагировали на иски команды Трампа. Поэтому все еще впереди. Не всё, но очень многое».

Поэтому, как подчеркнул Вассерман, когда люди из команды действующего президента США Дональда Трампа напоминают людям из команды его соперника демократа Джо Байдена, что все только начинается, они совершенно правы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что аппарат Белого дома в случае победы на президентских выборах демократа Джо Байдена возглавит его давний советник Рон Клайн.