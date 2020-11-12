Подгорица, 12 ноября, 2020, 15:13 — ИА Регнум. В октябре домохозяйства Черногории потребили 92 833 224 кВтч электроэнергии, что на 4,7% больше, чем потребление в сентябре 2020 года, или на 8,3 процента больше, чем потребление в октябре 2019 года, сообщает электродистрибуционная компания Черногории

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Средний октябрьский счет за потребленную электроэнергию для домашних хозяйств составляет 28,58 евро.

Домохозяйства в Жабляке зафиксировали самое низкое среднее потребление в размере 18,18 евро, в то время как самое высокое среднее потребление в предыдущем месяце было зарегистрировано в Подгорице, где домохозяйства в среднем тратили 34,80 евро.

EPCG указывает, что 64,4 процента домохозяйств получат счет на сумму до 30 евро, от 30 до 50 евро — 19,3 процента потребителей, от 50 до 100 евро — 14,2 процента потребителей, в то время как потребление превышает 100 евро у 2,1 процента клиентов.