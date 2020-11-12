Санкт-Петербург, 12 ноября, 2020, 15:13 — ИА Регнум. В Петербурге на воду спустили судно «Марлин» для обновления рыболовного флота России. Как сообщили в Смольном, в торжественной церемонии поучаствовали губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Архангельской области Александр Цыбульский и заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Дарья Драй ИА REGNUM Корабельный винт

Беглов отметил, что это уже третье судно, построенное на «Северной верфи» по федеральной инвестпрограмме обновления рыболовецкого флота.

«Санкт-Петербург — столица судостроения. Для нас очень важно, что правительство России, субъекты Федерации доверяют нашим судостроителям — лучшим в России и в мире», — сказал он.

Напомним, по инвестпрограмме в Петербурге будет построено 20 подобных судов, больше половины заказов уже в работе. В программе участвуют «Северная верфь» и «Адмиралтейские верфи». В этот раз заказчиком выступила компания «Глобус», основанная товариществом рыболовецких колхозов Архангельской области. Ранее были спущены на воду ярусолов-процессор «Гандвик-1» для Карелии и морозильный траулер-процессор «Капитан Соколов» по заказу компании «Рыбпроминвест».

По словам Александра Беглова, спуск судна на воду стал лучшим подарком корабелов ко дню рождения предприятия: 14 ноября «Северной верфи» исполняется 108 лет.

ПАО «Северная верфь» Судно «Марлин» во время спуска на воду

«Марлин» — инновационное судно нового поколения. Оно отвечает всем международным требованиям и обеспечит высокотехнологичный и экологичный промысел, без ущерба окружающей среде. На судне также смогут проходить практику курсанты мореходных училищ Северо-Запада.