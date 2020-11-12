Санкт-Петербург, 12 ноября, 2020, 15:13 — ИА Регнум. Временно исполнявшая обязанности главы комитета по образованию Санкт-Петербурга Ирина Асланян покинула свой пост, об этом 12 ноября ИА REGNUM сообщили в комитете по образованию.

Gov.spb.ru Страница Ирины Асланян на сайте Смольного до увольнения (скриншот)

Отметим, что данные по Ирине Асланян были удалены с официального сайта Смольного. На ее место назначен бывший коллега Аслянан, заместитель председателя комитета Александр Ксенофонтов.

«Ирина Александровна Асланян написала заявление по собственному желанию и покинула комитет по образованию в связи со сменой места работы, которое не связано с госслужбой», — пояснили в ведомстве.

Напомним, в июле 2020 года комитет лишился своего многолетнего руководителя Жанны Воробьевой.