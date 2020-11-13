Ярославль, 13 ноября, 2020, 11:53 — ИА Регнум. В Ярославской области падение доходов областного бюджета сменилось ростом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные портала Федеральной налоговой службы.

Деньги

В консолидированный бюджет Ярославской области (областной бюджет плюс бюджеты муниципальных образований) за январь — октябрь 2020 года перечислено налогов и сборов 79 млрд 349 млн рублей, что на 589 млн рублей (или на 0,7%) больше уровня января — октября прошлого года.

При этом в первом полугодии картина была несколько иная: тогда консолидированный бюджет потерял 1,5 млрд доходов по сравнению с прошлым годом, или 2,2%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года серьёзно просело поступление налога на прибыль — с 15,37 млрд до 14 млрд. Сборы налога на доходы физических лиц уменьшились незначительно — с 20,06 млрд до 19,97 млрд. Однако эти потери компенсировались ростом сбора акцизов с 31,87 млрд в 2019 году до 34,34 млрд в 2020-м.

Стоит отметить, что поступления в федеральный бюджет с территории области при этом снизились на 2,3 млрд, или 5,3%. Местные бюджеты потеряли 166 млн, или 2% за аналогичный период.