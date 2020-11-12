Москва, 12 ноября, 2020, 15:03 — ИА Регнум. В ноябре Россия планирует открыть три новых направления для авиаперелётов. Также будет увеличено количество авиарейсов за границу, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пляж

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В список возможных стран для открытия границ вошли Сейшелы (Виктория), Эфиопия (Аддис-Абеба) и Казахстан (Алма-Ата). Ранее самолеты из России в Казахстан летали только в Нур-Султан.

А с 16 ноября до семи раз в неделю от каждой стороны увеличится количество рейсов из Москвы в Дубай (ОАЭ) и на Мальдивы до четырех рейсов. В связи с этим туроператоры прогнозируют снижение цен на туры в эти страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вероятнее всего, Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ.

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