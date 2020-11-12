Сочи, Краснодарский край, 12 ноября, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Россия остаётся главным торговым партнёром Абхазии. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией.

DILIN Российско-абхазская граница

«Безусловно, Россия остаётся партнёром номер один. Больше 70% всего оборота экономического республики — с Россией. У нас есть очень многие значимые направления сотрудничества. Я уже не говорю про туризм, но есть и другие составляющие: сельское хозяйство, телекоммуникация», — заявил Путин.