Киев, 12 ноября, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Киевужеразорвал для себя Минские соглашения, задача украинскихпредставителейв контактной группе состоит в обострении ситуации на переговорах, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 12 ноября, комментируя высказывания Бориса Грызлова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Как сообщалось ранее, представительРоссии в контактной группе по Донбассу заявил, что предложенныйУкраиной «план действий по урегулированию конфликта« противоречит Минским соглашениям.

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« Киев явно впечатлён результатами ставки на войну, которую сделал Азербайджан в отношении Нагорного Карабаха, и тем, как эту ставку восприняли, с одной стороны, в Вашингтоне и большинстве европейских столиц, а с другой, — в России. Рассчитывают в Киеве и на помощь Анкары, и не исключено, что некие обещания в этом смысле от Эрдогана Зеленский получил в ходе недавнего визита турецкого президента в Киев.

У меня нет сомнений в том, что Киев для себя Минские соглашения разорвал. Теперь задача украинских переговорщиков в контактной группе состоит не столько в прощупывании российской стороны на предмет слабости в ее политическом подходе к урегулированию, сколько в обострении ситуации на переговорах. Киев хочет не «имитировать переговорный процесс», а прервать его с той или иной ссылкой на позицию российской стороны. Такой возможности ему давать нельзя. Надо продолжать пинг-понг заявлениями о пересмотре — выполнении Минских соглашений и одновременно заявить западным участникам «нормандского формата», что, пока они не вернут своего украинского протеже в русло Минских соглашений, никаких новых встреч высокого уровня не будет.