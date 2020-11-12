Москва, 12 ноября, 2020, 14:53 — ИА Регнум. В Москве надеются на то, что переговоры по урегулированию ситуации в Ливии пройдут успешно и их итоги будут воплощены в жизнь. Об этом 12 ноября сообщил во время пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Presidential Press and Information Office Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Мы надеемся, что эта работа будет успешной, и что самое главное, что итоги этой работы будут выполняться, а не просто останутся на очередной бумаге после очередной конференции», — сказал он.

При этом ранее стало известно, что участники форума по примирению в Ливии, который проходит в Тунисе, провели согласование дорожной карты объединения органов государственной власти в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке остаются источниками распространения террористической угрозы.