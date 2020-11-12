Тюмень, 12 ноября, 2020, 14:40 — ИА Регнум. В Тюменской области на озере Будановское Вагайского района обнаружено тело 58-летнего мужчины. Следствие выясняет причины его гибели, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области Автомобиль погибшего рыбака

Тело обнаружено 11 ноября. Предварительно установлено, что мужчина уехал из дома на рыбалку и пропал. На берегу озера Будановское был обнаружен его автомобиль, а на льду — пробуренная лунка для рыбалки и вещи рыбака. В этот же день в воде обнаружено тело пропавшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщают следователи.