Лавров указал на отсутствие оснований для поздравлений нового лидера США
Москва, 12 ноября, 2020, 14:37 — ИА Регнум. На сегодняшний день пока нет оснований для направления поздравлений в адрес нового лидера Соединённых Штатов. Об этом сегодня, 12 ноября, в ходе интервью российским и иностранным СМИ заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Глава российского внешнеполитического ведомства признался, что его удивляет такое повышенное внимание к этому вопросу.
Он добавил, что те, кто уже направил свои поздравления победителю президентской гонке в США, опираются на результаты подсчёта ведущих американских СМИ и соцсетей, однако это не официальные итоги голосования.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчёт голосов не завершён до сих пор. Несмотря на это кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден 7 ноября заявил о своей победе на президентских выборах, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ.
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Согласно данным опроса, проведённого агентством Reuters и исследовательской компании Ipsos, почти 80% граждан страны считают победителем выборов Байдена. Победу действующему президенту США Дональду Трампу отдали всего 3% опрошенных. При этом 13% респондентов указали на то, что окончательные итоги голосования ещё не определены.