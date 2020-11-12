Астана, 12 ноября, 2020, 14:29 — ИА Регнум. С начала нового учебного года среди школьников Казахстана выявили 825 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 ноября заявил главный санитарный врач республики Ерлан Киясов на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его словам, среди учеников дежурных классов выявили 261 случай заражения коронавирусом, 564 случая — среди детей, получающих образование дистанционно.

Киясов добавил, что в дежурных классах за последнюю неделю выявили 62 случая COVID-19, в том числе 32 — в Восточно-Казахстанской области, 12 — в Павлодарской области, 5 — в Западно-Казахстанской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 ноября в Казахстане выявили 118 491 случай заражения коронавирусом, в том числе 587 — за минувшие сутки, выздоровели 108 632 пациента, скончались 1918 человек.