Элиста, 12 ноября, 2020, 14:25 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за истекшие сутки скончались два пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 12 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 118 пациентов.

Напомним, что за истекшие сутки в республике подтвердили 93 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 10 тыс. 293 человека.