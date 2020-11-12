Москва, 12 ноября, 2020, 14:23 — ИА Регнум. Страны Запада намеренно подстрекают белорусскую оппозицию к продолжению бескомпромиссной линии поведения. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

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«Я не думаю, что наши западные коллеги не понимают того, что они делают. И хотя на каждом углу они заявляют, что это не попытка сменить в Белоруссии власть, это не попытка вбить клин между Белоруссией и Российской Федерацией, но все эти благие заклинания не подтверждаются практическими действиями», — заявил Лавров.

«Белорусская оппозиция активнейшим образом финансируется, активнейшим образом подстрекается к тому, чтобы занимать именно такую бескомпромиссную линию: требования смены режима, требования бессрочных забастовок, которые, кстати сказать, провалились, и многое другое из того, что делается извне для поддержания вот этой конфронтационной атмосферы», — указал он.