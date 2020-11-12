Москва, 12 ноября, 2020, 14:18 — ИА Регнум. В Москве футбольные и хоккейные матчи будут проходить с участием зрителей, при этом заполняемость трибун не превысит 25%. Об этом 12 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Алексей Колчин ИА REGNUM Социальная дистанция на трибунах

Мэр отметил, что городские власти, применяя ограничения, смотрят на значимость спортивного события.

«Если там какой-то футбольный матч или хоккейный матч транслируется по телевидению, его видит вся страна, должна быть создана какая-то атмосфера праздника, ну да, такие мероприятия, скорее всего, мы разрешим, но при соблюдении требований и заполнении трибун не более 25%», — сказал Собянин.

При этом требования, по его словам, к проведению всех мероприятий в сфере спорта являются едиными.