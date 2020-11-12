Пермь, 12 ноября, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Движение современных электропоездов «Ласточка» из Перми в Екатеринбург возобновится с 1 декабря, сообщает ТК «РифейПермь». Весной электрички были сняты с маршрута из-за падения спроса в связи с неблагополучной эпидситуацией.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд «Ласточка»

Планируется, что из Екатеринбурга «Ласточка» будет отправляться вечером, а из Перми по утрам. При этом время в пути сократится на 39 минут и 33 минуты соответственно.

С 1 по 25 декабря предусмотрены дешевые билеты — по 395 рублей, что почти вдвое дешевле, чем ранее.