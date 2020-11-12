Абакан, 12 ноября, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло 12 ноября продолжает работу в Хакасии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сергей Меняйло

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В течение дня он проводит рабочие встречи с руководством республики, представителями муниципалитетов. В том числе обсуждаются вопросы готовности к зиме и ситуация с коронавирусом.

«Заседания проходят в закрытом от прессы режиме», — передаёт «Республиканская телевизионная сеть».

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии в ноябре 2020 года заговорили об отставке губернатора Валентина Коновалова. Создана инициативная группа по запуску процесса его отставки. Члены группы считают, что Коновалов не в состоянии навести порядок в Хакасии. Особенно ситуация обострилась с приходом пандемии коронавируса.

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По данным Сибирского окружного информационного центра, Сергей Меняйло в Хакасии обсудит текущую социально-экономическую ситуацию в регионе.