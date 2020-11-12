Киев, 12 ноября, 2020, 14:09 — ИА Регнум. Верховный суд Украины отказал бывшему президенту страны Виктору Януковичу в иске о чести и достоинстве. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Wilson Dias Виктор Фёдорович Янукович

«Кассационную жалобу адвоката… оставить без удовлетворения. Решение Печерского районного суда города Киева от 13 марта 2020 года и постановление Киевского апелляционного суда от 16 июля 2020 оставить без изменений», — сказано в решении.

В суде отметили, что решение вступает в силу с момента принятия и не может быть обжаловано.

Напомним, летом 2020 года Янукович подал в суд на бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Экс-президент Украины посчитал, что его честь и достоинство пострадали после того, как Луценко заявил во время генассамблеи ООН, якобы Янукович и его окружение, убегая с Украины, похитили более $40 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что отстранение от власти Януковича было незаконным, назвав данное событие «правильным решением».

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