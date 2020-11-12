Вашингтон, 12 ноября, 2020, 14:05 — ИА Регнум. 53% потенциальных американских избирателей одобряют работу президента США Дональда Трампа, 46% не одобряют. Об этом сообщает Rasmussen Reports на своем сайте 11 ноября.

Дональд Трамп

Среди тех, кто одобряет деятельности президента, 43% одобряют ее решительною Среди их противников 39% решительно не одобряют работу Трампа.

Это дает Трампу рейтинг индекса президентского одобрения, как у Барака Обамы на момент его переизбрания. Тогда выборы прошли 6 ноября 2012 года, а 11 ноября 2012 у Обамы был рейтинг одобрения 53%, как сейчас у Трампа.

Rasmussen Reports ежедневно отслеживает рейтинги одобрения работы президента Трампа.