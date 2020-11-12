Москва, 12 ноября, 2020, 14:10 — ИА Регнум. За продолжительной грустью, ленью или другими негативными проявлениями эмоций могут скрываться психические расстройства. Об этом 12 ноября заявил главный внештатный специалист-психиатр ДЗМ, главный врач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ», доктор медицинских наук, профессор Георгий Костюк на международном форуме «Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иоганн Генрих Фюссли. Молчание (фрагмент)

По его словам, герметическая предрасположенность к психическим заболеваниям присутствует, но среда имеет большое значение, порой больше, чем наследственность.

«Очень часто за взбалмошным характером, за ленью, за грустью скрываются психические расстройства, которые требуют лечения. Существует миф, что врачи психиатры нужны для тяжёлых случаев, а стресс бывает у каждого второго и можно обойтись без помощи. Это часто не так», — сказал Костюк.