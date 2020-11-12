Пермь, 12 ноября, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов покидает должность. С 16 ноября он станет руководителем Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, сообщают СМИ.

(сс) Ludvig14 Пермский академический театр оперы и балета имени П. И. Чайковского

Борисов признался, что решение далось ему нелегко. Пермский театр останется навсегда в его сердце, а возможности, которые появятся в Москве, будут использованы и для развития пермской оперы, сообщает 59.ru.

«Пермский театр оперы и балета для меня — место силы. Остались незавершенные дела, отчасти из-за пандемии, но не только, поэтому для меня это грустная история. Новое назначение я воспринимаю как оценку профессиональной работы всей команды театра, который сформировал меня и как административную личность, и как человека», — сказал гендиректор Пермского театра оперы и балета.

Как отмечает издание business-class, минкультуры Прикамья предлагает выбрать нового руководителя театра с помощью конкурса. На это может понадобиться около двух месяцев.

В свою очередь Андрей Борисов предложил на время переходного периода по-прежнему осуществлять руководство пермским театром, совмещая работу в двух театрах. Заявка уже направлена новому работодателю (московскому управлению культуры), ожидается ответ.

Добавим, год назад с поста худрука Пермского театра оперы и балета ушел Теодор Курентзис. Летом 2020 года театр покинул главный балетмейстер Алексей Мирошниченко.