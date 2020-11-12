Иркутск, 12 ноября, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Власти Иркутской области известили о запуске схемы обеспечения бесплатными лекарствами амбулаторных больных COVID-19. Как сообщает сегодня, 12 ноября, пресс-служба областного правительства, необходимые препараты эта категория пациентов начнет получать не позже 20 ноября.

Пресс-служба правительства Иркутской области В Иркутской области запущена схема обеспечения бесплатными лекарствами амбулаторных больных COVID-19

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С этой целью региональное министерство здравоохранения уже заключило государственные контракты на поставку 14 лекарственных препаратов и доставку их до аптек. Еще по двум препаратам такая работа завершится в ближайшее время — заверила заместитель министра здравоохранения региона Елена Голенецкая в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Приангарья.

«Чтобы не возникло коллапса с обеспечением амбулаторных больных, поручаю минздраву подготовить разнарядку лекарственных препаратов для отгрузки Иркутской областной оптово-снабженческой аптечной базой в аптечные организации в разрезе муниципальных образований. Эту разнарядку довести до лечебных учреждений и взять под строгий учет выписку рецептов и поступление необходимых препаратов в аптеки. Напоминаю, что необходимо исключить хождение больных за лекарствами», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Говоря о том, как будет работать схема предоставление бесплатных лекарств от COVID-19, Елена Голененцкая также пояснила:

«После подтверждения диагноза «новая коронавирусная инфекция» рецепты будут оформляться докторами либо во время посещения пациента, либо в поликлинике. Получить лекарства в аптеке по рецепту смогут родственники больного, волонтеры или другие лица».

Глава региона поручил мэрам муниципальных образований подключиться к этой работе — взять под контроль функционирование схемы доставки лекарств до амбулаторных больных, назначить кураторов на уровне заместителей или глав округов с четкой, географически определенной, зоной ответственности.

Также областному министерству молодежной политики необходимо привлечь волонтеров для доставки лекарств, а министерству социального развития, опеки и попечительства — социальных работников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 ноября, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 27 551 человек (+261 за последние сутки). Госпитализирован 4631 пациент (-23 за последние сутки). Выздоровели 21 469 пациентов (+273 за сутки).

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Инициатива обеспечить пациентов, которые лечит COVID-19 амбулаторно, бесплатными лекарствами принадлежит президенту России Владимиру Путину. О том, что 30 октября Иркутская область из федерального бюджета получит для этого 89,9 млн рублей, власти региона известили 30 октября 2020 г.

Глава региона Игорь Кобзев, который в то время ещё сам лечился от COVID-19 в стационаре, поручил региональному минздраву в течение суток разработать предложения, касающиеся схемы получения бесплатных медикаментов больным людям.