Ульяновск, 12 ноября, 2020, 13:49 — ИА Регнум. Правительство Ульяновской области и фонд Тимченко заключили соглашение о взаимодействии по вопросам детского благополучия. Оно направлено на совместную выработку системных управленческих решений для улучшения благополучия детей в регионе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Подписание соглашения

Подписи под документом поставили глава Ульяновской области Серей Морозов и председатель наблюдательного совета благотворительного фонда Ксения Франк. Стороны договорились сотрудничать при разработке методологии оценки благополучия детей, развитии инструментов для анализа программ в сфере защиты детства и в работе по совершенствованию практики участия детей в принятии значимых для них решений.

Сергей Морозов на церемонии подписания соглашения отметил, что сейчас открываются «новые перспективы» в сотрудничестве. В регионе завершают разработку стратегии народосбережения до 2030 года, где на фоне демографического прогноза будут сформированы «конкретные действия и мероприятия» для достижения ключевых показателей нацпроекта «Демография».

"Отдельным разделом этого документа и доклада будет качество жизни детей. Поэтому содействие со стороны экспертов фонда Тимченко — хорошее подспорье для совершенствования данного направления в регионе», — сказал Сергей Морозов.

Проект «Индекс детского благополучия» вошел в топ-100 лучших идей по итогам экспертного отбора и народного голосования. Ксения Франк отметила, что Ульяновская область первая из регионов поддержала инициативу о ежегодном замере индекса детского благополучия, выразив надежду на то, что он станет национальным. По её мнению, «учёт мнения детей повышает эффективность социальных программ и услуг для них, помогает оценить благополучие конкретного ребёнка».

Региональные власти отмечают, что Ульяновская область «доброжелательна к детям и семьям с детьми», о чём, в частности, говорит «детский бюджет» (расходы на образование, культуру, спорт, здравоохранение, социальные гарантии), который составляет 25% от общей казны области. В 2021 году эта доля вырастет на 2,5%, и через показатель «детского бюджета» будет анализироваться работа муниципальных властей, данный критерий также включат в рейтинг.