Элиста, 12 ноября, 2020, 13:12 — ИА Регнум. Центральный хурул Калмыкии объявил о коронавирусных ограничениях во время поминальных молебнов. Об этом сообщается на странице буддийского комплекса «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Так, по мере наполнения дугана (большого молитвенного зала) вход на территорию хурула будет закрыт до окончания молебна. У южных ворот храма (со стороны улицы Клыкова) будут установлены столы для подношений, где все желающие смогут опустить списки имен в специально установленные ящики», — уточнили в администрации центрального хурула.

Жителей республики призвали с пониманием отнестись к ограничительным мерам.