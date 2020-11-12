Ярославль, 12 ноября, 2020, 15:09 — ИА Регнум. Коронавирус повлиял на наполнение дорожного фонда Ярославской области. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы сообщил заместитель директора департамента дорожного хозяйства региона Денис Замараев.

Площадь Богоявления в Ярославле

Депутаты рассматривали проект бюджета на 2021 год. Народные избранники предлагали ремонт тех или иных участков. Однако представитель исполнительной власти призвал депутатов реально смотреть на ситуацию — поступления в дорожный фонд от акцизов на нефтепродукты снизились. Пока что власти планируют увеличение дорожного фонда на следующий год, но поступят ли деньги в бюджет — неизвестно.

«У нас на следующий год дорожный фонд почти 9 млрд рублей, в этом году он почти 8 млрд рублей. То есть он гораздо больше. Динамика на увеличение есть. Здесь определенный момент — это меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Мы из-за этого очень сильно страдаем. Поскольку движения нет, не ездят машины, не заправляются топливом, соответственно, акцизы не поступают. Поэтому мы на данный момент имеем те цифры, которые имеем. Что будет через три месяца, мы сказать не можем», — рассказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Денис Замараев.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области, прогнозируемое недополучение региональным дорожным фондом поступлений от акцизов на нефтепродукты по итогам 2020 года составит более 900 млн рублей.