Коронавирус снизил поступления в дорожный фонд Ярославской области
Ярославль, 12 ноября, 2020, 15:09 — ИА Регнум. Коронавирус повлиял на наполнение дорожного фонда Ярославской области. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы сообщил заместитель директора департамента дорожного хозяйства региона Денис Замараев.
Депутаты рассматривали проект бюджета на 2021 год. Народные избранники предлагали ремонт тех или иных участков. Однако представитель исполнительной власти призвал депутатов реально смотреть на ситуацию — поступления в дорожный фонд от акцизов на нефтепродукты снизились. Пока что власти планируют увеличение дорожного фонда на следующий год, но поступят ли деньги в бюджет — неизвестно.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области, прогнозируемое недополучение региональным дорожным фондом поступлений от акцизов на нефтепродукты по итогам 2020 года составит более 900 млн рублей.