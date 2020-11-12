Санкт-Петербург, 12 ноября, 2020, 13:01 — ИА Регнум. В Петербурге могут продлить время продажи алкоголя на час. О таком предложении сообщил депутат Заксобрания Петербурга от «Единой России» Денис Четырбок.

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь на улице

Сейчас в Северной столице спиртное позволено продавать до 22:00. Однако в парламенте готовят законопроект, который продлит этот срок до 23:00. Четырбок является инициатором документа, который рассмотрят на заседании возглавляемого им комитета по законодательству уже 13 ноября.

Ранее в Петербурге запретили продавать алкоголь в барах площадью меньше 50 кв. метров в жилых домах. Заметим, в северной столице долгое время действовало ограничение продажи спиртного только с 23:00 до 09:00, как и во многих регионах РФ, однако в 2013 году депутаты ужесточили правила, позволив покупать алкоголь только с 11:00 до 22:00.