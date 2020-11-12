Кемерово, 12 ноября, 2020, 12:48 — ИА Регнум. В школах Кемеровской области с 16 ноября частично возобновляются очные занятия. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Георгий Балаков ИА REGNUM Учебный класс

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«В школах обязательно соблюдение противоэпидемических мер: контроль за состоянием здоровья учеников; дезинфекция и регулярное проветривание помещений; масочный режим для всех сотрудников образовательных организаций», — говорится в оперативном сообщении.

Так, в школы вернуться ученики 1−5 классов общеобразовательных школ, а также учащиеся сельских общеобразовательных школ. При этом ученики 6−11 классов городских школ продолжат дистанционное обучение.

Напомним, что после осенних каникул все кузбасские школьники были переведены на «удалёнку».