Москва, 12 ноября, 2020, 12:44 — ИА Регнум. Правительство РФ продлевает для бизнеса налоговые каникулы. Об этом 12 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

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По его словам, соответствующее постановление уже подписано.

«По поручению президента правительство продлевает налоговые каникулы для бизнеса», — объявил Мишустин.

Он напомнил, что весной для малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей в ряде отраслей была введена рассрочка по страховым взносам.

«Ситуация по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и ИП из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем ещё на три месяца — до конца года», — сказал премьер-министр.

Глава правительства также перечислил отрасли, участники которых получат поддержку — сфера культуры, туризм, общепит, развлечения, спортивные мероприятия. В эту категорию также попадут организаторы конференций и выставок.