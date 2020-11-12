Киев, 12 ноября, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Какие бы потрясения ни происходили в мире, на Украине всегда будут принимать худшие решения из всех возможных, заявил 12 ноября украинский бизнесмен Евгений Черняк, комментируя решение о введении «локдауна выходного дня».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада

«Сейчас, с карантином выходного дня, когда каждый клоун с печатью державности на лице несёт бред про остановку бизнеса на фоне работающего транспорта и метро, происходит именно это: худший вариант из всех возможных», — подчеркнул бизнесмен.

«Клоуны, соберитесь, страну профукаете. Надо было кислород закупать, госпитали разворачивать, ИВЛ устанавливать, а вы деньги потратили немного не туда», — добавил он.

В завершение Черняк заявил, что время упущено, и теперь бизнес должен за очередную тупость власти своими деньгами отвечать.

ИА REGNUM напоминает, что накануне правительство Украины ввело режим «карантина выходного дня» до конца ноября. Предполагается, что в субботу и воскресенье на Украине будут работать только продовольственные магазины, аптеки и заправки, а также общественный транспорт.

Из крупных городов Украины Львов первым заявил, что не будет подчиняться этому решению правительства.

10 ноября стало известно, что из украинского фонда борьбы с COVID-19, созданного весной, на сегодня уже использовано 39 млрд грн (59% средств фонда), но при этом на здравоохранение использовано лишь 6,6 млрд грн (17% от всей потраченной суммы).