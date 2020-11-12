Москва, 12 ноября, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Правительству необходимо сделать всё необходимое для решения проблем граждан России в условия распространения коронавируса. Об этом 12 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

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Он отметил, что сейчас поддержка требуется целым отраслям экономики, отдельным предприятиям, малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям, а также безработным и семьям с детьми.

«Правительство должно сделать всё необходимое для решения тех проблем, с которыми столкнулись наши сограждане», — сказал премьер-министр.

Мишустин поручил мониторить ситуацию с ценами на товары первой необходимости, продовольствие и лекарства.