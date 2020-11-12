Москва, 12 ноября, 2020, 12:23 — ИА Регнум. Страны ОПЕК+ в октябре снизили добычу нефти по отношению к августу на 40 тыс. баррелей в сутки, соглашение о сокращении выполнено на 103%. Об этом говорится в отчёте Международного энергетического агентства (МЭА).

Павел Редин ИА Красная Весна Добыча нефти

Отмечается, что сокращение добычи произошло за счет десяти стран ОПЕК, которые участвуют в соглашении. Они выполнили сделку на 106% от плана. В частности, Объединённые Арабские Эмираты снизили добычу на 240 тыс. б/с, до 2,42 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Саудовская Аравия и ряд других стран в организации экспортёров нефти (ОПЕК) предлагают дополнительно сократить добычу углеводородов в связи с распространением коронавируса и введением ограничений в европейских странах.

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