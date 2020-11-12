Москва, 12 ноября, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В администрации президента РФ начата подготовка к проведению ежегодной большой пресс-конференция российского лидера Владимира Путина. Об этом 12 ноября журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Читайте также: Путин раскрыл основную цель ежегодной пресс-конференции

«Действительно, мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина», — сказал он.

Официальный представитель Кремля уточнил, что в этом году «в силу понятных причин» формат этого мероприятия будет «необычным». Также, по его словам, в пресс-конференцию будут включены элементы прямой линии.

Ранее по теме: Песков рассказал о формате большой пресс-конференции Путина

Точную дату проведения пресс-конференции Песков не уточнил.

«Ситуация развивается вне зависимости от наших планов. Поэтому наши планы мы корректируем на ежедневной основе. Далеко забегать вперед, к сожалению, невозможно», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, последняя большая пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина состоялась 19 декабря 2019 года. Ранее глава государства заявил, что основная цель ежегодной пресс-конференции заключается в донесении своей точки зрения по интересующим СМИ вопросам до населения. Он подчеркнул, что процесс обмена точками зрения очень важен, так как позволяет учитывать мнение общественности, которое озвучивают журналисты на пресс-конференции, в своей практической работе.