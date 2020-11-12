Ярославль, 12 ноября, 2020, 12:18 — ИА Регнум. В Ярославской области вновь выросло количество новых выявленных случаев коронавируса, в очередной раз поставлен максимум по числу заражений за сутки — 169. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Ещё один человек скончался, количество умерших за время пандемии в регионе достигло 69 человек. На инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализировано 1932 человека (1894 сутками ранее). Новых выздоровевших за сутки 250.

Власти региона призывают ярославцев соблюдать правила гигиены и ограничения, введённые для сдерживания эпидемии.