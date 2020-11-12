Барнаул, 12 ноября, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Согласно предварительным расчётам цен на электричество, которые могут быть установлены после введения единой с Алтайским краем стоимости передачи энергии, стоимость тарифа в соседней Республике Алтай (РА) снизится на целых 25%. Жители Алтайского края напротив будут платить больше на 2%.

Pxhere.com Энергия

Как сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на данные комитета по тарифам Республики Алтай, если бы норма вступила в силу сейчас, то для сельского населения РА, которое составляет большинство в регионе, и для городских жителей с электроплитами цена снизилась бы с 3,92 рубля за кВт. ч до 2,94 рубля за кВт.ч. При этом для сельских жителей Алтайского края тариф вырос бы с 3,36 рубля за кВт. ч до 3,43 рубля за кВт.ч.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства по введению на территории смежных регионов, в том числе «двух Алтаев», единых тарифов на передачу электроэнергии.

Снижение стоимости услуги предложено осуществлять за счёт её удорожания на соседней территории. Для того чтобы это случилось, губернаторы Виктор Томенко и Олег Хорохордин должны сесть за стол переговоров.