Пермь, 12 ноября, 2020, 12:10 — ИА Регнум. Пермский зоопарк пополнился двумя белоголовыми сипами. Птицы получили из Бакинского зоопарка в обмен на пару амурских тигров, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Анна Аликина Один из белоголовых сипов, поступивших в зоопарк Перми

Новые питомцы пермского зоопарка хорошо перенесли дорогу. Они уже освоились в вольере и чувствуют себя хорошо. Птицы пока еще находятся на карантине под наблюдением зоологов.

После полной акклиматизации птиц, а также подготовки подходящего вольера, планируется высадить сипов на экспозицию, чтобы их смогли увидеть посетители зоопарка.

Добавим, белоголовый сип — крупная хищная птица с размахом крыльев до трех метров.