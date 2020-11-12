Санкт-Петербург, 12 ноября, 2020, 12:15 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в настоящее время развернуто более 11 тысяч коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, при этом свободно из них 17,9%. Об этом 12 ноября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата

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"По данным на 12 ноября, всего коек для COVID-19 и пневмоний — 11 173, свободно — 1997 — 17,9% коек», — пояснили в комздраве.

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Добавим, в полночь под прием пациентов с коронавирусом была перепрофилирована Многопрофильная больница №2.

В последние сутки в Петербурге зафиксировано 1667 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 68 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39 930 человек. Под медицинским наблюдением находится 3290 человек.