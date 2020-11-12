Москва, 12 ноября, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на прозрачность работы лесной отрасли, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Алексеем Гордеевым и Николаем Николаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Наш лес

Предполагается создание открытого цифрового геоинформационного ресурса, формирование разрешительных и отчетных документов по использованию лесов в электронном виде в единой государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней.

Вводится блокировка перевозки либо сделок с древесиной в случае выявления недостоверной информации по объему заготовки древесины, ее видовом и сортиментном составе.

Предполагается введение электронной формы сопроводительного документа на перевозку древесины с регистрацией его в единой государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней.

Кроме того, планируется регистрация в единой государственной информационной лесных складов, объектов переработки древесины.

Также будет фиксироваться заключение договоров по использованию лесов с рубками лесных насаждений, учет древесины, совершение сделок с древесиной — только в электронном виде в единой государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней.

Кроме того, создается система федерального государственного надзора в сфере перевозки древесины, выгрузки, погрузки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней.

Кроме того, предлагается в целях пресечения деятельности по незаконной заготовке древесины ввести запрет нахождения в лесу граждан с машинами или оборудованием, предназначенным для заготовки и вывозки древесины, без разрешительных документов.

Законопроектом также вводится такая форма систематического наблюдения за соблюдением лесного законодательства, как административное обследование лесов (по аналогии с административным обследованием земельных участков), позволяющая на основе анализа данных информационных систем, информации, полученной методом дистанционного зондирования и так далее, принимать решения о необходимости осуществления проверок, что позволит оперативно реагировать на нарушения лесного законодательства и принимать меры, отмечают авторы.